Etnospor heyecanı | A Haber’e konuşan Kazak Türkleri: Buradaki atmosferi çok sevdik

Etnospor heyecanı 2. gününde Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. 7. Etnospor Kültür Festivali'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Kazak Türkleri ahaber.com.tr'den Büşra Arga’ya konuştu ve “Buradaki atmosferi çok sevdik. İnsanlar çok sıcak kanlılar ve bizlere ilgi gösterdiler.” dedi.

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