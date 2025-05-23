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Etnospor heyecanı | A Haber’e konuşan Kazak Türkleri: Buradaki atmosferi çok sevdik

Etnospor heyecanı | A Haber’e konuşan Kazak Türkleri: Buradaki atmosferi çok sevdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 12:58
Etnospor heyecanı 2. gününde Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. 7. Etnospor Kültür Festivali'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Kazak Türkleri ahaber.com.tr'den Büşra Arga’ya konuştu ve “Buradaki atmosferi çok sevdik. İnsanlar çok sıcak kanlılar ve bizlere ilgi gösterdiler.” dedi.
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Etnospor heyecanı | A Haber’e konuşan Kazak Türkleri: Buradaki atmosferi çok sevdik
Buradaki atmosferi çok sevdik
"Buradaki atmosferi çok sevdik"
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