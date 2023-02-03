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Estetik ameliyat için geldi! Alkollü doktor kabus yaşattı

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Giriş: 03.02.2023 09:00
Belçika'dan yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S.'nin ameliyatı alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu.
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