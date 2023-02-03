Estetik ameliyat için geldi! Alkollü doktor kabus yaşattı

Belçika'dan yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S.'nin ameliyatı alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

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