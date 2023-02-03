03 Şubat 2023, Cuma
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Estetik ameliyat için geldi! Alkollü doktor kabus yaşattı
Belçika'dan yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S.'nin ameliyatı alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu.