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13.02.2020

Esra Erol canlı yayınında itiraf: Karım 2 milyon TL'lik arsalarımı alıp kaçtı

Eşi Hatice Görgülü’nün 31 Aralık’ta 4 çocuğunu alarak uzun bir süredir ilişkisi olduğu Mehmet Adıgüzel’a kaçtığını söyleyen Kaşif Görgülü Esra Erol’u şaşkına çevirdi. Esra Erol’a katılan Kaşif Görgülü eşi hakkında anlattıklarıyla gündeme oturdu. İşte Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Kaşif Görgülü'nün anlattıkları...

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