Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.