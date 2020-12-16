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Esnafa destek paketinden kimler yararlanacak? Hangi destekler var? Ne kadar sürecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı
Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.