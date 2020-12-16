16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esnafa destek paketinden kimler yararlanacak? Hangi destekler var? Ne kadar sürecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı

Esnafa destek paketinden kimler yararlanacak? Hangi destekler var? Ne kadar sürecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2020 12:20
Güncelleme:16.12.2020 12:28
Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

Esnafa destek paketinden kimler yararlanacak? Hangi destekler var? Ne kadar sürecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı ESNAFA DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANACAK? HANGİ DESTEKLER VAR? NE KADAR SÜRECEK? BAŞVURU NASIL YAPILIR? CANLI YAYINDA ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Destek paketinden kimler yararlanacak?
Destek paketinden kimler yararlanacak?
Sahte alkol faciası: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Sahte alkol faciası: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Tele 1 ve Yılmaz Özdil'e halktan tepki
Tele 1 ve Yılmaz Özdil'e halktan tepki
Tropikal meyvelerden çıkan şaşırttı
Tropikal meyvelerden çıkan şaşırttı
Herkes izledi! Kavga sebebi şok etti
Herkes izledi! Kavga sebebi şok etti
Gökyüzünde endişelendiren cisim
Gökyüzünde endişelendiren cisim
6 köpek zehirlenmiş halde bulundu
6 köpek zehirlenmiş halde bulundu
Böyle yakalandılar: Yatılı kumarhane
Böyle yakalandılar: Yatılı kumarhane
Sular çekildi! Tarihi kalıntılar ortaya çıktı
Sular çekildi! Tarihi kalıntılar ortaya çıktı
Gözlerinde korku var! Büyük şok yaşadı
Gözlerinde korku var! Büyük şok yaşadı
İzleyenleri büyüledi
İzleyenleri büyüledi
CHP'de eski sevgili kıskançlığı iddiası
CHP'de eski sevgili kıskançlığı iddiası
Daha Fazla Video Göster