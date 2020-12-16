* TOPLAM YARDIM KAÇ LİRA OLACAK?

- Ayda 1 milyar 240 milyon TL'den toplam 3 milyar 718 milyon TL hibe desteği

- Ayda 432 milyon TL'den toplam 1 milyar 300 milyon TL kira desteği

- TOPLAM DESTEK 5 MİLYAR 18 MİLYON TL