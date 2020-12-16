Esnafa destek paketinden kimler yararlanacak? Hangi destekler var? Ne kadar sürecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı
Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa verilen destekten kimler yararlanacak? Geri ödeme var mı? Başvuru nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
* NE KADAR SÜRECEK?
- Destekler 3 ay sürecek
- İlk ödeme Ocak'ta planlanıyor
* GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
- Ödemeler hibe şeklinde olacak. Geri ödeme yok
* BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
- Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak
- Bu hafta başvurular toplanacak
- Esnaf Genel Müdürlüğü ödeme takvimini açıklayacak
- Usullerle ilgili tebliğ çıkacak
* KİMLER YARARLANACAK?
- Basit usulde vergi mükellefleri
- Tamirci, lokantacı, kuaför, berber, terzi, pastaneci, pazarcı
- Düğün salonu, yurt, kreş işletmecileri
- Taksi, dolmuş, servis işletmecileri
* HANGİ DESTEKLER OLACAK?
- Büyükşehirlerde 750 TL kira desteği
- Diğer şehirlerde 500 lira kira desteği
- Küçük esnafa ayda 1000 TL para desteği
* DESTEKTEN KAÇ ESNAF YARARLANACAK?
- Salgından etkilenen 432 bin 567 esnaf
- Basit usulde vergi ödeyen 806 bin 871 kişi
- Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi
* TOPLAM YARDIM KAÇ LİRA OLACAK?
- Ayda 1 milyar 240 milyon TL'den toplam 3 milyar 718 milyon TL hibe desteği
- Ayda 432 milyon TL'den toplam 1 milyar 300 milyon TL kira desteği
- TOPLAM DESTEK 5 MİLYAR 18 MİLYON TL