Eskiyen puşideler Tokat'ta yeniden ilmek ilmek işleniyor

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı hanedan türbelerinin puşidelerini yeniliyor. 2019'da başlattıkları "Puşide Projesi" kapsamında altı puşideyi tamamlayan enstitü, şimdi Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi Rabia Sultan için özel bir puşide hazırlıyor.