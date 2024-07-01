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Eskiyen puşideler Tokat'ta yeniden ilmek ilmek işleniyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 14:53
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı hanedan türbelerinin puşidelerini yeniliyor. 2019'da başlattıkları "Puşide Projesi" kapsamında altı puşideyi tamamlayan enstitü, şimdi Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi Rabia Sultan için özel bir puşide hazırlıyor.
Eskiyen puşideler yeniden ilmek ilmek işleniyor
Eskiyen puşideler yeniden ilmek ilmek işleniyor
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