Petrol fiyatları düştü, değerli metaller yükselişe geçti! Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi?

Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. ABD'deki seçim sonuçlarının ardından altın, gümüş, döviz ve petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler yatırımcıların gündemine oturdu. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği, petrol ve döviz piyasalarında yönün ne olacağı merak konusu oldu. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaların seyrini ve yatırımcıların beklentilerini değerlendirdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar ise İslam Memiş'in değerlendirmelerini ve piyasalardaki son durumu ekranlara taşıdı.