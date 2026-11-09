Türkiye ve Irak'tan terörsüz bölge için kritik adım! Başika-Zilikan'ın devri gündemde

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele ve bölgesel güvenlik alanında önemli kararlar alındı. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, Başika-Zilikan Askeri Yerleşkesi'nin Irak hükümetine kademeli olarak devredilmesine yönelik sürecin başlatılacağı belirtildi. Ayrıca Türkiye ve Irak arasında oluşturulan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılan adımlarla iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.