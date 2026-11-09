Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İlk etapta Ankara'da 2 bin konut yapılacak

Polislerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni konut projesinde ilk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. POLSAN tarafından yürütülen projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. Polisler kira öder gibi ödeme yaparak ev sahibi olabilecek. Peki konutların inşaatı ne zaman tamamlanacak, teslim tarihi belli mi? A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Ankara'dan gerçekleştirdiği canlı yayında polisler için hazırlanan konut projesinin ayrıntılarını aktardı.