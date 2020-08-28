Eskişehir'de su kuyrukları! Vatandaş isyan etti

Eskişehir’in ünlü Kalabak suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile evlerinde susuz kalan vatandaşlar, dolum merkezinde kuyruğa girdi. Kalabak su parekende satış noktasına su doldurmak için gelen başka bir vatandaş, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini söyleyerek, “Bir haftadır su yok zaten. Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor.” dedi.