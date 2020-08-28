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Eskişehir'de su kuyrukları! Vatandaş isyan etti

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Giriş: 28.08.2020 13:09
Güncelleme:28.08.2020 13:15
Eskişehir’in ünlü Kalabak suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile evlerinde susuz kalan vatandaşlar, dolum merkezinde kuyruğa girdi. Kalabak su parekende satış noktasına su doldurmak için gelen başka bir vatandaş, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini söyleyerek, “Bir haftadır su yok zaten. Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor.” dedi.
Eskişehirde vatandaşın su isyanı: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor? ESKİŞEHİR'DE VATANDAŞIN SU İSYANI: BU DEVİRDE NASIL SU MAĞDURİYETİ OLABİLİYOR?

Eskişehir'de su kuyrukları
Eskişehir'de su kuyrukları
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