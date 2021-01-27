Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.