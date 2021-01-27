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Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

İHA
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Giriş: 27.01.2021 16:02
Güncelleme:27.01.2021 16:04
Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Eskişehirde otomobilin üzerine ağaç devrildi ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

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