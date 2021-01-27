27 Ocak 2021, Çarşamba
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Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edinilen bilgilere göre olay, Yenikent Mahallesi Necati Yıldırım Sokak üzerinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sonucunda bir ağaç gövdesinden kırılarak park halindeki aracın üzerine düştü.

Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Otomobilin tavan kısmı içeri çökerken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında otomobilin içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından araç, çekici ile olduğu yerden kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

"KULLANILAMAZ HALE GELDİ"
Olay yerine gelen araç sahibi İlhami Onası, otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Onası, "Rüzgar arabanın üzerine ağacı devirmiş. Araba pert ve kullanılmaz hale gelmiş. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Şuan da kaskoyu bekliyoruz. Geldikleri zaman ne diyeceklerini de bilmiyoruz. Polis ekipleri de geldi tutanak tuttu" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

"RÜZGARIN ŞİDDETİ SAATE 89 KİLOMETREYE ULAŞTI'
Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde en yüksek rüzgar şiddeti Kireçköy mahallesinde saatte 89 kilometre, Hasan Polatkan Havalimanı'nda ise saatte 72 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgara karşı dışarıda bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarlarda bulunuldu.

Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

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