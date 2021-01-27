Eskişehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

"KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Olay yerine gelen araç sahibi İlhami Onası, otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Onası, "Rüzgar arabanın üzerine ağacı devirmiş. Araba pert ve kullanılmaz hale gelmiş. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Şuan da kaskoyu bekliyoruz. Geldikleri zaman ne diyeceklerini de bilmiyoruz. Polis ekipleri de geldi tutanak tuttu" şeklinde konuştu.