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Eskişehir'de korkunç kaza! 190 kilometre hızla direğe girdi aracın motoru 100 metre fırladı

İHA
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Giriş: 10.03.2024 10:21
Eskişehir'de 190 kilometre hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç direğe çarptı. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, hurdaya dönen aracın motoru 100 metre ileriye fırladı.
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