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Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 13:44
Şimdi sırada 1 asrı geride bırakan bir çınarın hikayesi var. Ömrü, kimi zaman çileyle kimi zaman yoklukla geçti Gazinatep'te yaşayan 116 yaşındaki Arne Bağcı'nın. Gelin şimdi onun hayat hikayesine kulak verelim.
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