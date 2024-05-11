Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor

Şimdi sırada 1 asrı geride bırakan bir çınarın hikayesi var. Ömrü, kimi zaman çileyle kimi zaman yoklukla geçti Gazinatep'te yaşayan 116 yaşındaki Arne Bağcı'nın. Gelin şimdi onun hayat hikayesine kulak verelim.