29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi
Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.