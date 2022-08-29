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Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi

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Giriş: 29.08.2022 11:31
Güncelleme:29.08.2022 11:32
Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.
Eski sevgili tehdidini anlatıp yardım istedi
Eski sevgili tehdidini anlatıp yardım istedi
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