Eşini boğarak öldüren Güler ilk kez hakim karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 17:36
İstanbul Esenyurt’ta eşini yatak odasında boğarak öldüren Sercan Güler, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada suçlamaları reddeden sanık, eşinin kendi kendine vefat ettiğini öne sürdü. Ancak otopsi raporunda ölümün ağız ve burun kapanmasına bağlı gerçekleştiği belirtildi. Sanığın 10 yaşındaki oğlu SEGBİS üzerinden verdiği ifadede, babasının olay sonrası yüksek sesle bağırıp Allah’tan af dilediğini söyledi. Maktulün anne ve babası kızlarının kasten öldürüldüğünü belirterek şikayetçi oldu. Tanık olarak dinlenen aile bireyleri de olay günü sanığın sinir krizi geçirdiğini ve evde bağırdığını anlattı. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, avukatları ise akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Mahkeme, Adli Tıp’tan yeni rapor alınması talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi. İddianamede sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
