Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada

Esenyurt'ta taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı. Edinilen bilgilere göre taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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