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Esenyurt’ta takı tartışması kavgaya dönüştü, gelin düğünü bıraktı kavgayı ayırdı

İHA
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Giriş: 06.12.2021 10:42
Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalışırken ortalık savaş alına döndü. Olayın ardından ise düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Esenyurt Yeni Mahalle'de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
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