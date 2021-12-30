Esenyurt’ta sokak köpeği temizlik görevlisinin süpürgesini alıp kaçtı! O anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediye temizlik personeli, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin peşinden kovaladı. Hayrete düşen temizlik çalışanı, köpeği bulup süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt ilçesinin İncirtepe Mahallesinde bu sabah sularında yaşandı. Esenyurt Belediyesinde çalışan temizlik personelinin sokakları süpürdüğü esnada yanına bir köpek yaklaştı.

SÜPÜRGEYİ ALIP KAÇTI

O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı.

"SÜPÜRGE VE FIRÇA GÖRÜNCE DAYANAMIYOR"

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için "Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor" dedi.