30 Aralık 2021, Perşembe
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Esenyurt’ta sokak köpeği temizlik görevlisinin süpürgesini alıp kaçtı! O anlar kamerada
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediye temizlik personeli, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin peşinden kovaladı. Hayrete düşen temizlik çalışanı, köpeği bulup süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, Esenyurt ilçesinin İncirtepe Mahallesinde bu sabah sularında yaşandı. Esenyurt Belediyesinde çalışan temizlik personelinin sokakları süpürdüğü esnada yanına bir köpek yaklaştı.
SÜPÜRGEYİ ALIP KAÇTI
O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı.
"SÜPÜRGE VE FIRÇA GÖRÜNCE DAYANAMIYOR"
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için "Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor" dedi.