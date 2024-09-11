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Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 10:26
Esenyurt'ta şoförünün kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı TIR park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, araç sahibi ile TIR'dakiler arasında tekme yumruklu kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
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