05 Nisan 2024, Cuma
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Esenyurt'ta husumetlisini sokakta silahla vurdu
Esenyurt'ta motosikletle gelen iki kişi, iddiaya göre husumetli oldukları Ferhat Y.'yi sokak ortasında silahla vurdu. Saldırıda Ferhat Y. yaralanırken, kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. Ferhat Y.'nin yerde yattığı ve taşınarak hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.