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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

DHA
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Giriş: 15.07.2022 15:21
Erzurum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Tuana Ürey'i, yardımına koşanların sözleri korkuttu. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi", "Şu teyzesine iki tokat atın" sözleri, Tuana'yı ağlattı.
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