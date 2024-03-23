23 Mart 2024, Cumartesi
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Erzurum'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi! 30 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var
Erzurum'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan yaklaşık 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı. Yolcu almaya gittiği sırada kazaya karışan taksi şoförü Lokman İspirli, "Önümdeki araçlar sağa- sola kayarak yolu hemen hemen tıkamışlardı. Sağdan bir boşluk gördüm, sağdan sıyrılayım istedim. Fakat önümdeki araba döne döne önümü de kapattı, ben de çarptım" diye konuştu.