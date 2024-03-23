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Erzurum'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi! 30 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 23.03.2024 10:28
Güncelleme:23.03.2024 10:29
Erzurum'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan yaklaşık 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı. Yolcu almaya gittiği sırada kazaya karışan taksi şoförü Lokman İspirli, "Önümdeki araçlar sağa- sola kayarak yolu hemen hemen tıkamışlardı. Sağdan bir boşluk gördüm, sağdan sıyrılayım istedim. Fakat önümdeki araba döne döne önümü de kapattı, ben de çarptım" diye konuştu.
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