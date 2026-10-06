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Karşıyaka farkı 2'ye çıkardı
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Karşıyaka farkı 2'ye çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Karşıyaka, 1923 Afyonspor karşısında 76. dakikada Eren Arda Şan’ın attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

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