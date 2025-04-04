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Erzincan’da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Erzincan'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

İHA
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Giriş: 04.04.2025 08:32
Erzincan'da yaban hayatı bölgeye kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapana, bölgede yaşayan vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntüleri yansıdı.

Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alındı. Bölgede vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki fotokapana takıldı.

Erzincan'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla birçok noktaya fotokapan kuruldu.

Fotokapana yansıyan yaban domuzu (İHA)

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde kurulan fotokapanlarla vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntülenirken fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Erzincan’da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Erzincan’da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Erzincan'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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