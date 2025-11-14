Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasadışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN