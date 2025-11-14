14 Kasım 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:07
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasadışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
