24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.09.2019

Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı |Video

İstanbul Avcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.'ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darp etmeye başladı. Genç kadını darp eden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi. Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darp edilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü.

GENÇ KADININ FERYADI KAMERADA
Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tartıştığı komşusunu bıçakladı
Tartıştığı komşusunu bıçakladı
Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Babanın kızına yaptırdıkları mide bulandırdı
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Babanın kızına yaptırdıkları mide bulandırdı
Müşteriye kötü davranan esnafa ceza
Müşteriye kötü davranan esnafa ceza
İki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu
İki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu
Konya'da yol vermeme tartışması: Saldırganları polisim diyerek uzaklaştırdı
Konya'da yol vermeme tartışması: Saldırganları "polisim" diyerek uzaklaştırdı
Esra Erol canlı yayınına damga vuran sözler
Esra Erol canlı yayınına damga vuran sözler
Metrobüs durağındaki yangın telefon kamerasında!
Metrobüs durağındaki yangın telefon kamerasında!
Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim hakkında flaş karar
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim hakkında flaş karar
Kıvanç Tatlıtuğ ve hakimin tartışılan fotoğrafı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve hakimin tartışılan fotoğrafı!
Müge Anlı'da bugün (23 Eylül Pazartesi) ne oldu?
Müge Anlı'da bugün (23 Eylül Pazartesi) ne oldu?
Daha Fazla Video Göster