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Enkazdan çıkan para ve ziynet eşyası ne olacak?

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 09:20
Deprem bölgesinde temizlenmeye başlayan enkazdan para ve ziynet eşyaları da çıkıyor. Peki bunlar ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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