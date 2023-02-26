Enkazdan çıkan para ve ziynet eşyası ne olacak?

Deprem bölgesinde temizlenmeye başlayan enkazdan para ve ziynet eşyaları da çıkıyor. Peki bunlar ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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