Enkazdan çıkan afetzedelerin ilk istekleri! Kimi su kimi çay kimi şarkı…

Enkaz altından kurtulan depremzedelerin kimi bir sevdiğiyle konuşmak istedi, kiminin ise ilk istediği şey çay içmek oldu. İşte saatlerce enkaz altında kalan depremzedelerin, ilk istekleri...

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