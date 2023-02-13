13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Enkazdan çıkan afetzedelerin ilk istekleri! Kimi su kimi çay kimi şarkı…

Enkazdan çıkan afetzedelerin ilk istekleri! Kimi su kimi çay kimi şarkı…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2023 09:07
Enkaz altından kurtulan depremzedelerin kimi bir sevdiğiyle konuşmak istedi, kiminin ise ilk istediği şey çay içmek oldu. İşte saatlerce enkaz altında kalan depremzedelerin, ilk istekleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şantiye şefi gözaltına alındı
Şantiye şefi gözaltına alındı
300 depremzedeyi ağırlayan kafe
300 depremzedeyi ağırlayan kafe
Hatay’da depremin acı izleri!
Hatay'da depremin acı izleri!
Umudun kalbi o noktada atıyor
Umudun kalbi o noktada atıyor
Depremde Türkiye tek yürek!
Depremde Türkiye tek yürek!
Enkazdan çıkanların ilk istekleri!
Enkazdan çıkanların ilk istekleri!
TOKİ konutları ayakta kaldı!
TOKİ konutları ayakta kaldı!
Diyarbakır’da son durum ne?
Diyarbakır’da son durum ne?
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
Büyük yıkımı böyle tarif etti!
Büyük yıkımı böyle tarif etti!
Depremde öğretmenevi böyle yıkıldı
Depremde öğretmenevi böyle yıkıldı
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Daha Fazla Video Göster