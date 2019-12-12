12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Enerji içeceklerindeki ölümcül tehlike! Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta canlı yayında anlattı

Enerji içecekleriyle ilgili A Haber canlı yayınında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Dünyada salgın gibi artan obezite ve kanserin altında beslenme bozuklukları yatıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. ABD'de de bu böyle..." ifadelerini kullandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükusta, "Bu tür ürünler besin takviyesi ve ya gıda destek ürünleri olarak geçiyor. İçlerinde kimyasal ürünler var. Bu tür ürünleri/içecekleri kullananlarda çarpıntı, tansiyon düşüklüğü/yüksekliği solunumla ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor ve insanlar acile başvurabiliyor. Bu tür içerisinden doğru besin unsurlarının bulunmadığı hazır gıdalar insanları kronik hasta ediyor. Uzak durulmalı..." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Uzman isim uyardı Enerji içeceklerinde...
Uzman isim uyardı "Enerji içeceklerinde..."
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği
Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği
İstanbul'da kepçe operatörüne ibretlik ceza
İstanbul'da kepçe operatörüne ibretlik ceza
Daha Fazla Video Göster