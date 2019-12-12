Enerji içeceklerindeki ölümcül tehlike! Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta canlı yayında anlattı

Enerji içecekleriyle ilgili A Haber canlı yayınında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Dünyada salgın gibi artan obezite ve kanserin altında beslenme bozuklukları yatıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. ABD'de de bu böyle..." ifadelerini kullandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükusta, "Bu tür ürünler besin takviyesi ve ya gıda destek ürünleri olarak geçiyor. İçlerinde kimyasal ürünler var. Bu tür ürünleri/içecekleri kullananlarda çarpıntı, tansiyon düşüklüğü/yüksekliği solunumla ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor ve insanlar acile başvurabiliyor. Bu tür içerisinden doğru besin unsurlarının bulunmadığı hazır gıdalar insanları kronik hasta ediyor. Uzak durulmalı..." dedi.