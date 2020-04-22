22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ender Saraç A Haber'de açıkladı! Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

Ender Saraç A Haber'de açıkladı! Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına alırken Ramazan ayının başlamasına da sayılı günler kaldı. Ancak bu sene Ramazan önceki yıllara göre biraz farklı olacak. Peki önlemlerimiz ne olmalı? Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Bağışıklığımızı güçlü tutmak için neler yemeliyiz neler içmeliyiz? A Haber'e konuk olan Dr. Ender Saraç açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yasak öncesi görüntülendi! 'Su' kuyruğu
Yasak öncesi görüntülendi! 'Su' kuyruğu
Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
Orhan Baba klibiyle Evde kal çağrısı
"Orhan Baba" klibiyle "Evde kal" çağrısı
Korona virüsü hiçe saydılar...
Korona virüsü hiçe saydılar...
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Böyle yakalandılar! Küstah yanıt
Böyle yakalandılar! Küstah yanıt
Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kamerada
Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kamerada
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Daha Fazla Video Göster