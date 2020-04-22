Ender Saraç A Haber'de açıkladı! Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına alırken Ramazan ayının başlamasına da sayılı günler kaldı. Ancak bu sene Ramazan önceki yıllara göre biraz farklı olacak. Peki önlemlerimiz ne olmalı? Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Bağışıklığımızı güçlü tutmak için neler yemeliyiz neler içmeliyiz? A Haber'e konuk olan Dr. Ender Saraç açıkladı.