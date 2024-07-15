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En düşük emekli maaşı yarın belli olacak! Zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalanlar yararlanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 18:18
En düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranı bu hafta belli olacak. Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktardı. İşte detaylar…
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En düşük emekli maaşı yarın belli olacak!
En düşük emekli maaşı yarın belli olacak!
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