Elma büyüklüğünde cevizi görenler hayrete düştü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Musa Çiçekçioğlu "Bahçemde bu ağaçtan bir tane var." dedi.

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