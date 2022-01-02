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Elazığ’daki Atatürk Stadyumu'nda yangın

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Giriş: 02.01.2022 17:42
Güncelleme:02.01.2022 17:43
Elazığ’da yapımı süren Atatürk Stadyumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu'nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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