10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Elazığ’da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elazığ’da kontrolden çıkarak takla atıp ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Aşık Veysel Şatıroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEJ 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.