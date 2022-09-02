02 Eylül 2022, Cuma
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Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine bıçakla saldırdı hastaneye yatırıldı
Elazığ'da işlettiği markette farklı zamanlarda gelen müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki U.M. , savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.