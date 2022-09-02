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Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine bıçakla saldırdı hastaneye yatırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.09.2022 09:09
Elazığ'da işlettiği markette farklı zamanlarda gelen müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki U.M. , savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.
Müşterilerine bıçakla saldırdı hastaneye yatırıldı
Müşterilerine bıçakla saldırdı hastaneye yatırıldı
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Halı sahada tekmeli yumruklu kavga kamerada
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