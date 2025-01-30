31 Ocak 2025, Cuma

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Elazığ’da dağ keçileri görüldü!

Elazığ’da dağ keçileri görüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 17:44
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda gezen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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Elazığ’da dağ keçileri görüldü!
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