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Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı

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Giriş: 08.08.2020 19:33
Güncelleme:08.08.2020 19:34
Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, evde kendisini izole etti.

Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu.

Hastanede Şerifoğulları'na yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi.

Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

Kaynak: DHA

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