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Ehliyette üst yaş sınırlaması olmalı mı?

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 10:17
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kazada yaşlı bir adam kullandığı otomobille kaldırımda yürüyen yayayı ezerek ölümüne neden oldu. Kaza “65 yaş üstü kişilere ehliyet verilmeli mi?” sorusunu gündeme getirdi. Konuyu ilişkin ileri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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