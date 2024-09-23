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Edirne'de babasını miras için öldürdü! Balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış

Edirne'de babasını miras için öldürdü! Balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 21:38
Edirne'de bir kişinin kayıp ihbarında bulunduğu babasını miras için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma katil zanlısının itirafı üzerine dere yatağında bedeni 4 parçaya ayrılmış babanın cansız bedenini buldu. Katil oğul şimdi cezaevinde.
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