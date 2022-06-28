28 Haziran 2022, Salı
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Edirne’de 3 ay ormanlara girmek yasaklandı
Edirne’de orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır." denildi.