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Edirne’de 3 ay ormanlara girmek yasaklandı

İHA
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Giriş: 28.06.2022 16:23
Edirne’de orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır." denildi.
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