Edirne’de 3 ay ormanlara girmek yasaklandı

Edirne’de orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır." denildi.

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