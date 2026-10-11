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Manisanın Akhisar ilçesinde otobüs ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
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DHA
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Manisanın Akhisar ilçesinde otobüs ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir yolcu otobüsü ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında, aktarılan ilk bilgilere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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