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Eda Nur Kaplan'ın ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.08.2021 10:01
Ankara'da iddialara göre; iki kişinin tecavüzüne uğrayan Eda Nur Kaplan, canına kıymıştı. Talihsiz genç kızın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüz ettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı. Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu. Gerekçe olarak da kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu.
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