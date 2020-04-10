Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıkladı | Video

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımı eczanelerden de yapılacak. Maske dağıtığımı için vatandaşa sms ile kod gönderilecek. Kod sayesinde maske alınabilecek. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerden yapılacak ücretsiz maske dağıtımı hakkında konuştu. Sarıalioğlu, ücretsiz maskelerin dün İstanbul'da bugün ise Ankara'daki dağıtım kanallarına ulaştığını eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, soruları yanıtladı.





Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kararın ardından 'Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?' sorusu da yanıtını buldu.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz maske dağıtımın bugün başlayacağını söyledi. Sarıalioğlu, dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de uygulamanın başlayacağını belirtti.