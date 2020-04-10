10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıkladı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıkladı | Video

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımı eczanelerden de yapılacak. Maske dağıtığımı için vatandaşa sms ile kod gönderilecek. Kod sayesinde maske alınabilecek. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerden yapılacak ücretsiz maske dağıtımı hakkında konuştu. Sarıalioğlu, ücretsiz maskelerin dün İstanbul'da bugün ise Ankara'daki dağıtım kanallarına ulaştığını eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kararın ardından 'Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?' sorusu da yanıtını buldu.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz maske dağıtımın bugün başlayacağını söyledi. Sarıalioğlu, dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de uygulamanın başlayacağını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak?
Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak?
34 yaşındaki doktor koronayı yendi
34 yaşındaki doktor koronayı yendi
Diyarbakır'da polisten 3 dilde coronavirüs uyarısı
Diyarbakır'da polisten 3 dilde coronavirüs uyarısı
Acı gerçek olay yerine gittiğinde ortaya çıktı! Kadın polisi...
Acı gerçek olay yerine gittiğinde ortaya çıktı! Kadın polisi...
Yerli solunum cihazında üretim başladı
Yerli solunum cihazında üretim başladı
Bakırköy'de trafik magandası terör estirdi!
Bakırköy'de trafik magandası terör estirdi!
Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
Güngören'de korkutan patlama!
Güngören'de korkutan patlama!
Türkiye'den 30 ülkeye yardım eli!
Türkiye'den 30 ülkeye yardım eli!
İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı
İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı
Feribotta koronavirüs paniği!
Feribotta koronavirüs paniği!
Daha Fazla Video Göster