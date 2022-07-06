06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2022 11:44
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay, "Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu" dedi.
Düzce’den acı haber!
Düzce'den acı haber!
Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
Toros Kaplanı 67 bin liraya alıcı buldu!
Toros Kaplanı 67 bin liraya alıcı buldu!
Saatler sonra kurtuldu!
Saatler sonra kurtuldu!
Müslüm Gürses ile cevap!
Müslüm Gürses ile cevap!
Düzce’den acı haber
Düzce'den acı haber
Bitmeyen İSKİ çilesi! Vatandaşı isyan ettirdi
Bitmeyen İSKİ çilesi! Vatandaşı isyan ettirdi
İETT otobüsü yine yolda bıraktı
İETT otobüsü yine yolda bıraktı
Kuyumcu katili Türkiye birincisi çıktı!
Kuyumcu katili Türkiye birincisi çıktı!
Uzman ekonomist altın için rakam verdi
Uzman ekonomist altın için rakam verdi
İşte Perili Köşk’ün hikayesi
İşte Perili Köşk’ün hikayesi
Denizli’de Aksiyon filmlerini aratmayan olay!
Denizli'de Aksiyon filmlerini aratmayan olay!
Daha Fazla Video Göster