06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay, "Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu" dedi.