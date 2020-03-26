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26.03.2020

Düzce’de 'Karantinadan kaçtılar' ihbarı ortalığı karıştırdı! Polis yolda önlerini kesti

Düzce’de, Gürcistan’dan gelen ve yapılan kontrollerin ardından 14 gün karantinada kalması için evine gönderilen şahıs, Zonguldak’a doğru yola çıkınca sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak yakalandı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişilerin, Düzce'de hastanede yapılan kontrollerinin ardından evlerine gönderildi.

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