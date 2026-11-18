Suriye'deki kırılmayan faylar tehlike oluşturur mu? Uzmanlardan saha çalışması

6 Şubat depremlerinin ardından gözler bu kez sınırın öte tarafındaki faylara çevrildi. Türkiye ve Suriye'den 20 kişilik deprem uzmanı ekibi, Suriye'deki fay hatlarında saha çalışması gerçekleştirdi. İncelemelerde, 6 Şubat sonrasında bu faylarda kırılma olmadığı ve bölgede yaklaşık 2 bin yıldır hareketlilik tespit edilmediği belirtildi. Uzmanlar, fayların geçmişini ve yakın gelecekte oluşturabileceği riski belirlemek için hendek çalışması yapacak.