ABD-İran gerilimi tırmanıyor mu? Keşm Adası saldırısı ve Cooper'ın İsrail ziyareti
ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslardan sonuç alınamazken bölgedeki askeri hareketlilik yeniden gündeme geldi. ABD güçlerinin İran'a ait Keşm Adası'nı hedef aldığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırı ve mayın iddiaları gündemdeki yerini korurken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail ziyareti dikkat çekti. Ziyaretin, olası gelişmelere karşı askeri koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı aktarılıyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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