Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.