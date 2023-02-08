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Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

İHA
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Giriş: 08.02.2023 09:08
Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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