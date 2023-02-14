14 Şubat 2023, Salı
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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı
Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'nin birlik olma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp depremzedelere 13 bin TL'lik bağış yaptı. Bununla da kalmayan Sarıgül Teyze, elleriyle ördüğü çorapları da gönderdi.